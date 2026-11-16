Gussago, frammenti di roccia cadono dalla parete: colpita un’auto

Attimi di paura nella mattinata di lunedì 16 novembre, quando, intorno alle 10.30, alcuni frammenti di roccia si sono staccati dalla parete che costeggia la rampa di accesso alla strada provinciale 19 a Gussago, provenendo dalla frazione di Navezze, in prossimità di via Fossa. I detriti sono precipitati sulla carreggiata, colpendo un’automobile in transito. Un masso ha sfiorato la ruota e la parte anteriore della vettura, provocando alcuni danni. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non si registrano feriti.
L’intervento della Locale
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia locale di Gussago, che hanno provveduto a regolare la circolazione, rimuovere i frammenti di roccia dalla strada e ripristinare il transito in entrambi i sensi di marcia. La parete rocciosa, particolarmente vicina alla carreggiata, sarà ora oggetto delle necessarie verifiche per valutare eventuali condizioni di instabilità e individuare gli interventi da mettere in campo per scongiurare nuovi distacchi.
«Abbiamo già informato la Provincia, che interverrà perché quel tratto è di sua competenza – spiega il sindaco Giovanni Coccoli –. Spetterà ai tecnici effettuare i necessari rilievi e valutare la situazione, eventualmente contattando anche il proprietario del terreno».