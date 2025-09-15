Giornale di Brescia
Gussago, lite alla Fiera della Caccia, la testimone: «Scena spaventosa»

Simone Bracchi
Diversi gli ambulanti che hanno assistito al diverbio tra due colleghi poi degenerato nel sangue. L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio
Lite tra ambulanti, accoltellamento a Gussago
«Una scena spaventosa: non capita spesso di vedere una cosa del genere in una festa frequentata soprattutto dalle famiglie». A parlare sono i commercianti, i vicini di bancarella che ieri pomeriggio, alla Fiera della Caccia al campo sportivo di Gussago, hanno assistito alla lite tra due colleghi che è poi degenerata nel sangue, quando uno dei due ambulanti ha accoltellato il rivale in più parti del corpo.

L’aggressore, un uomo di 32 anni residente nella provincia di Milano, è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Mentre la vittima, un 52enne bergamasco di Osio Sotto che era alla fiera insieme alla moglie per vendere gli aspirapolvere, è stata trasportata in gravissime condizioni al Civile. L’uomo è stato stabilizzato e non è più in pericolo di vita anche se ha riportato la perforazione di un polmone e lesioni a un braccio e alla testa.

La lite è degenerata per problematiche ancora in corso di accertamento, ma a quanto risulta per questioni relative alle rispettive autorizzazioni, peraltro entrambe in regola

Il fatto

«Non so per quale motivo abbiano litigato, non sono riuscita a sentire tutto quello che si dicevano, ma ho visto bene il coltello, anzi i coltelli, e poi il sangue uscire dalla testa della vittima: un’immagine che farò fatica a dimenticare». A parlare è la figlia 19enne di un commerciante di coltelli, che al momento dell’aggressione, avvenuta davanti alla bancarella di prodotti alimentari (salami, porchette e affettati) del 32enne, stava gestendo per conto suo il banchetto di famiglia. «Il primo ad alzare la voce è stato l’uomo che poi è stato ferito – continua la giovane –. In un primo momento il ragazzo non ha risposto e ha lasciato perdere, poi è stato spintonato. A quel punto la situazione è degenerata: l’altro commerciante deve avergli detto qualcosa di grave, perché ho sentito il ragazzo urlare "Cosa mi hai detto?" e poi afferrare il coltello».

L’uomo, però, non è caduto. È rimasto in piedi e si è diretto verso la sua bancarella. La vittima è riuscita a tornare indietro dalla moglie, che quando ha visto il marito in quelle condizioni ha iniziato a urlare. «Perdeva tantissimo sangue, inizialmente pensavamo si trattasse di un incidente. In tanti anni che faccio questo mestiere non ho mai visto una cosa del genere – spiega l’ambulante vicina di bancarella del ferito –. Prima è arrivata l’ambulanza e poco dopo il medico, perché le sue condizioni erano peggiorate velocemente».

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Gussago, impegnati alla Fiera insieme alla Polizia locale per un controllo, sono corsi alla bancarella dove è avvenuta l’aggressione. Il 32enne era lì, non ha tentato la fuga. Ha collaborato e i militari hanno sequestrato più di un coltello da cucina.

