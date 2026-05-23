Al volante con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite: denunciato

Aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il consentito il 30enne che nella notte Carabinieri e Polizia Provinciale hanno fermato in Valcamonica nel corso della serata di controlli stradali che hanno concentrato tra Darfo Boario Terme, Pian Camuno ed Esine.
Durante i controlli mirati a contrastare la guida in stato di alterazione e la detenzione abusiva di armi, le forze dell’ordine hanno denunciato in stato di libertà cinque persone. Tra queste ci sono tre automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
L’etilometro ha registrato valori decisamente preoccupanti: se un 33enne è stato trovato con un tasso di 0,80 g/l e un 36enne con un valore di 1,26 g/l, la situazione più critica ha riguardato un 30enne, il cui livello di alcol nel sangue ha toccato i 2,20 g/l, ben oltre il quadruplo di quanto consentito.
Droga
Sempre sulle strade camune, un cittadino italiano di 43 anni è stato denunciato per guida in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato fermato in evidente stato di agitazione mentre tentava di eludere il posto di blocco, e i successivi accertamenti della Polizia Provinciale hanno confermato l’assunzione di droga.
Oltre ai reati stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fatto scattare una denuncia nei confronti di un 36enne di origini tunisine, trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di circa 8 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato.