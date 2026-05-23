Al volante con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite: denunciato

Aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il consentito il 30enne che nella notte Carabinieri e Polizia Provinciale hanno fermato in Valcamonica nel corso della serata di controlli stradali che hanno concentrato tra Darfo Boario Terme, Pian Camuno ed Esine.

Durante i controlli mirati a contrastare la guida in stato di alterazione e la detenzione abusiva di armi, le forze dell’ordine hanno denunciato in stato di libertà cinque persone. Tra queste ci sono tre automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica .

L’etilometro ha registrato valori decisamente preoccupanti: se un 33enne è stato trovato con un tasso di 0,80 g/l e un 36enne con un valore di 1,26 g/l, la situazione più critica ha riguardato un 30enne, il cui livello di alcol nel sangue ha toccato i 2,20 g/l, ben oltre il quadruplo di quanto consentito.

Droga

Sempre sulle strade camune, un cittadino italiano di 43 anni è stato denunciato per guida in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato fermato in evidente stato di agitazione mentre tentava di eludere il posto di blocco, e i successivi accertamenti della Polizia Provinciale hanno confermato l’assunzione di droga.

Oltre ai reati stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fatto scattare una denuncia nei confronti di un 36enne di origini tunisine, trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di circa 8 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato.