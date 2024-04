Guida sicura: corso gratuito per gli studenti l’11 maggio a Lumezzane

Avere la patente è il primo passo. Sapere come comportarsi in situazioni di emergenza, mettersi alla prova, in contesti sicuri, sugli imprevisti che possono capitare al volante è quello successivo.

La Provincia di Brescia, in collaborazione con l'associazione Condividere la strada della vita e la società Fc Lumezzane, offre per l’11 maggio un corso di guida sicura per studenti dai 18 ai 25 anni in una giornata che prevede sia lezioni teoriche che esercitazione pratiche al volante di speciali veicoli.

L’obiettivo comune è quello di aumentare la sicurezza stradale, passando prima di tutto dalla competenza, ma anche dalla consapevolezza, dei più giovani guidatori. Per questo l’iniziativa si rivolge ai neopatentati e offre loro l’opportunità di fruire gratuitamente di una opportunità che, sul mercato, ha un costo importante dato l’elevato livello tecnico e la necessità di usare auto appositamente allestite.

«L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare i più giovani ad una guida responsabile, incoraggiando fin da subito ragazzi e ragazze che si mettono al volante verso il rispetto delle regole, della sicurezza e soprattutto della tutela dell’incolumità, propria e di chi sale a bordo» spiegano i promotori Giacomo Zobbio e Roberto Merli.

Sono previsti 50 posti e ce ne sono alcuni ancora disponibili. Per iscriversi è possibile connettersi al link dedicato oppure telefonando ai numeri 342.8008926 oppure 338.4221449.