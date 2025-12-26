Giornale di Brescia
Ucraina, Zelensky domenica da Trump: «Piano di pace pronto al 90%»

Il faccia a faccia col presidente Usa in Florida: «Vorrei che i paesi europei fossero coinvolti»
Trump e Zelensky il 18 agosto 2025 - © www.giornaledibrescia.it
Il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump in Florida domenica. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky, sottolineando che l'incontro con il presidente Usa si concentrerà sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e che il piano da 20 punti al centro dei negoziati «è pronto circa al 90%».

Si parlerà anche di «un accordo economico», ha aggiunto Zelensky, precisando di non poter confermare «se si arriverà a concludere qualcosa» per la fine del vertice. Zelensky ha inoltre precisato che l'Ucraina «vorrebbe che i paesi europei fossero coinvolti», dubitando tuttavia che la cosa sia possibile con breve preavviso

Argomenti
guerra in UcrainaVolodymir ZelenskyDonald Trump
