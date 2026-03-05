Bresciano in Cambogia: «Dobbiamo tornare, ci serve un farmaco salvavita»

Timori, apprensione, ma anche disagi per i numerosi bresciani che si trovano in questi giorni in Medio Oriente – o devono attraversarlo – per vacanza o lavoro. Tra loro c’è Biagio Bondi, che si trova bloccato in Cambogia senza possibilità di ritorno, insieme ad un compagno di viaggio, che necessita in modo urgente di un farmaco salvavita. «Abbiamo portato alcune scorte in più, ma temiamo non siano sufficienti. Dobbiamo rientrare al più presto in Italia».

La vicenda

Un viaggio iniziato lo scorso 16 febbraio, da Milano Malpensa, con destinazione Luang Prabang, nel nord del Laos. Una settimana lì e poi tappa finale in Cambogia, nella perla asiatica di Phnom Penh. Il sogno di passeggiare tra templi buddisti e giardini fioriti però si è trasformato in un incubo, segnato da preoccupazioni e incertezze. «Siamo arrivati qui il 25 febbraio e il rientro a casa era in programma oggi – spiega il bresciano –. Ma il nostro volo è stato cancellato. Nessun preavviso, nessuna proposta alternativa: solo un misero rimborso».

È così iniziata una disperata Odissea: voli confermati e cancellati all’ultimo, aumenti significativi dei prezzi e attese infinite ai call center. Ma ecco due fari di luce: un volo per l’Italia, con diversi scali, e un altro della durata di 33 ore. Soluzioni che tuttavia si sono rivelate impraticabili. «Il primo è stato cancellato dopo poche ore, mentre il secondo aveva un costo complessivo di 15mila euro per due. Una follia». Ciclopi che tuttavia non hanno frenato la loro determinazione. «A quel punto abbiamo chiesto aiuto alla Farnesina, ma senza esito – racconta il 45enne, originario della Sicilia –. Sono più di 36 ore che aspettiamo una risposta».

Solo la compagnia aerea è riuscita a organizzare un volo di emergenza per i passeggeri più fragili: anziani, piccoli, malati cronici. La partenza è prevista per domani, con uno scalo di 13 ore nell’aeroporto di Abu Dhabi. «Sono luoghi non sicuri, che possono diventare obiettivi sensibili. Non ci sentiamo tranquilli».