Guasto sulla Milano-Venezia: treni in ritardo e cancellati

Folla di viaggiatori alla stazione di Brescia. Lungo la stessa tratta nelle prossime settimane cantieri e modifiche delle corse
  • Disagi alla stazione ferroviaria di Brescia
    Disagi alla stazione ferroviaria di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il 2026 non comincia benissimo per i trasporti ferroviari. A causa di un guasto tra Desenzano e Peschiera lungo la linea Milano-Venezia, diversi treni sono in ritardo, e alcuni sono stati soppressi. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, con una folla che si è formata all’interno della stazione di Brescia. Sul sito di Trenitalia e di Trenord ulteriori informazioni.

La medesima tratta sarà nelle prossime settimane al centro di lavori sui binari, che causerà la sospensione di alcune corse e la modifica di altre. A questo link tutti i cambiamenti con dettagli e orari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
linea ferroviariaMilano-Veneziatreni cancellati
