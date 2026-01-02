Guasto sulla Milano-Venezia: treni in ritardo e cancellati

Il 2026 non comincia benissimo per i trasporti ferroviari. A causa di un guasto tra Desenzano e Peschiera lungo la linea Milano-Venezia, diversi treni sono in ritardo, e alcuni sono stati soppressi. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, con una folla che si è formata all’interno della stazione di Brescia. Sul sito di Trenitalia e di Trenord ulteriori informazioni.

La medesima tratta sarà nelle prossime settimane al centro di lavori sui binari, che causerà la sospensione di alcune corse e la modifica di altre. A questo link tutti i cambiamenti con dettagli e orari.