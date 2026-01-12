Guasto a una condotta, è tornata l’acqua a Flero
Alice Resconi
La rete idrica aveva smesso di funzionare nel tardo pomeriggio: il servizio è stato ripristinato intorno alle 21
Flero dall'alto - © www.giornaledibrescia.it
A causa di un guasto su una delle condotte principali dell’acquedotto di Flero, in via XX Settembre, tutto il paese è rimasto senza acqua dal tardo pomeriggio.
L’Amministrazione comunale, dopo aver contattato la società gestore, Acque Bresciane, ha subito tranquillizzato tutti comunicando che gli operatori erano già al lavoro per ripristinare l’intera rete idrica.
Cosa che è avvenuta intorno alle 21. Tutto rientrato nella normalità, dopo alcune ore di disagi.
