Guasto alla media tensione, Isorella senza elettricità e senza acqua

È stata una giornata a tratti complicata quella vissuta oggi (martedì) a Isorella, dove nella tarda mattinata si sono verificati problemi alla rete elettrica che hanno causato, poi, anche disservizi all’acquedotto, lasciando alcune zone del paese senza acqua anche nel tardo pomeriggio.

«I problemi sono stati causati da un guasto sulla linea di media tensione», informa il sindaco di Isorella Simone Bellardi. Tali problemi, dunque, avrebbero provocato conseguenze a catena sia sulla fornitura elettrica, sia sul funzionamento dell’acquedotto. L’assenza di energia elettrica, attorno alle 11.30-12, ha interessato abitazioni, scuole, alcune attività e pure il semaforo del paese (per garantire la sicurezza della circolazione, infatti, sono intervenuti Protezione civile e Polizia locale).