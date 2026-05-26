Guasto alla media tensione, Isorella senza elettricità e senza acqua

È stata una giornata a tratti complicata quella vissuta oggi (martedì) a Isorella, dove nella tarda mattinata si sono verificati problemi alla rete elettrica che hanno causato, poi, anche disservizi all’acquedotto, lasciando alcune zone del paese senza acqua anche nel tardo pomeriggio.
«I problemi sono stati causati da un guasto sulla linea di media tensione», informa il sindaco di Isorella Simone Bellardi. Tali problemi, dunque, avrebbero provocato conseguenze a catena sia sulla fornitura elettrica, sia sul funzionamento dell’acquedotto. L’assenza di energia elettrica, attorno alle 11.30-12, ha interessato abitazioni, scuole, alcune attività e pure il semaforo del paese (per garantire la sicurezza della circolazione, infatti, sono intervenuti Protezione civile e Polizia locale).
Il guasto e gli sbalzi di tensione
«I tecnici di Enel sono riusciti a ripristinare la corrente elettrica – spiega il sindaco Bellardi – ma questo sbalzo di tensione pare abbia provocato anomalie anche all’acquedotto. Probabilmente nel corso della giornata si sono verificati altri sbalzi che, nel tardo pomeriggio, hanno causato ulteriori criticità al rifornimento dell’acqua».
Il primo cittadino ha spiegato che si è reso necessario l’intervento dei tecnici reperibili di A2A: «Da remoto non si riusciva a risolvere il problema, quindi è stato necessario l’intervento diretto sul posto. Adesso sembra essere tornato tutto alla normalità. Ad ogni modo, gli enti competenti si stanno occupando della situazione».
Nel frattempo, infatti, i tecnici hanno continuato a monitorare il funzionamento della rete elettrica e degli impianti collegati, lavorando per individuare definitivamente la causa dei disservizi ed evitare ulteriori criticità.