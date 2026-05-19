Il gruppo Alpini di Marone ospiterà l’adunata sezionale nel 2027

Le penne nere maronesi si erano candidate per ospitare l’evento al pari dei gruppi di Gussago e Mairano, e sono state scelte come organizzatrici 2027 sia per l’importante ricorrenza che le riguarda, sia per premiare il loro impegno e la loro presenza costante sul territorio.

L’appuntamento

«Organizzare l’adunata sezionale vuol dire prepararsi e preparare il paese a ricevere domenica 5 giugno 2027 tra le 2.000 e le 3.000 persone – racconta il capogruppo Alberto Giudici – tra Alpini, aggregati, curiosi e festaioli al seguito. A rendere ancora più caldo il momento maronese sarà anche la presenza di Alpini di tutta Italia pochi giorni prima, il 7, 8 e 9 maggio 2027, quando Brescia ospiterà il grande raduno, annuale, nazionale. La manifestazione – continua Giudici – prevede la sfilata per le vie del paese la domenica mattina, con la chiusura al traffico della ex strada provinciale 510, a anche una serie di momenti culturali, cori, una mostra sulla motonave Capitanio e il coinvolgimento delle scuole. Il filo conduttore del progetto culturale sarà il ricordo della Campagna di Grecia e Albania».