Dalla laurea a Montecitorio: a Greta Dotti il premio «America Giovani»

«Un premio che dà un valore alle fatiche e alle incertezze affrontate negli anni, ricordandomi che la perseveranza prima o poi trova la sua strada»: così Greta Dotti dopo aver ricevuto il «Premio America Giovani» che celebra l’eccellenza universitaria. La cerimonia si è svolta lo scorso 21 luglio a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.
Il premio
La bagnolese, laureatasi in giurisprudenza il 17 ottobre 2025, è stata insignita del prestigioso premio promosso dalla Fondazione Italia Usa per il talento universitario, uno dei riconoscimenti nazionali più importanti dedicati ai neolaureati che si distinguono per merito e qualità del proprio percorso di studi.
Ogni anno il riconoscimento viene assegnato a mille neolaureati italiani selezionati esclusivamente sulla base dell’eccellenza accademica. I vincitori vengono individuati direttamente dalla Fondazione Italia Usa attraverso un algoritmo che analizza la banca dati degli atenei italiani, senza possibilità di autocandidatura. La selezione si basa esclusivamente sul merito e prende in considerazione diversi indicatori, tra cui il voto di laurea, la media degli esami, l’età al conseguimento del titolo, la sessione di laurea, le eventuali esperienze di studio all’estero, il curriculum accademico e altri elementi di valutazione comparativa. Un sistema che consente di individuare ogni anno i profili più brillanti del panorama universitario nazionale.
Orgoglio
«Non mi aspettavo questo riconoscimento – precisa Greta Dotti –. Penso che affidare la selezione a un algoritmo abbia però un grande pregio: quello di lasciare spazio all'oggettività. Sapere che il riconoscimento nasce da criteri misurabili dà la sensazione che vengano premiati il percorso, la dedizione e il lavoro svolto negli anni a prescindere da un nome. Per chi, come me, ha costruito tutto passo dopo passo, senza alcun tipo di corsia preferenziale, è una soddisfazione che vale ancora di più».
Oltre al riconoscimento, il Premio America Giovani offre una borsa di studio che copre integralmente la partecipazione all’Executive master in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, inserito nel programma accademico delle Nazioni Unite – United Nations Academic Impact.
«Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità e conferma come impegno, determinazione e passione possano aprire le porte ai più importanti riconoscimenti nazionali – dice il sindaco Stefano Godizzi –. A Greta vanno gli auguri per un futuro ricco di successi personali e professionali, con l’auspicio che questo sia il primo di una lunga serie di traguardi».