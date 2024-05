Greenway del Mella, Manzoni: «Sarà una grande autostrada ciclabile»

Sono partiti i lavori per la realizzazione dei primi due lotti della Greenway del Mella. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di realizzare una via che attraversi da nord a sud la città, collegando i quartiere e i paesi limitrofi.

«Sarà un nuovo corridoio ecologico e fruibile nel quotidiano, non solo nel tempo libero - specifica il vicesindaco Federico Manzoni -. L’illuminazione e la nuova pavimentazione permetteranno di percorrerlo in sicurezza. Per noi questa sarà una grande autostrada ciclabile.

L’investimento complessivo è di circa 3,6 milioni di euro, in gran parte finanziati dal Pnrr».

Lotti e lavori

Per il lotto 1 - che è diviso in due sub-lotti - la spesa è di circa 1,6 milioni. I lavori del lotto 1.A sono partiti in aprile e dovrebbero termine a fine settembre: con questo progetto si realizzerà la passerella ciclopedonale sul fiume tra Brescia e Roncadelle (all’altezza di via Girelli) ad arco a campata unica con una luce di 45 metri e una larghezza di 2,80 metri. Sarà costruita poi in un secondo momento anche una rampa di risalita alla sommità dell’argine in corrispondenza del sottopasso dell’autostrada A4 e verrà migliorato il percorso sulla sponda est del fiume nel Comune di Brescia e sulla sponda ovest nel Comune di Roncadelle (lotto 1.B).

«Le prime fasi di esecuzione hanno riguardato l’analisi dei terreni e la bonifica bellica - spiega il geometra Mombelli, responsabile Servizio infrastrutture strategiche della mobilità e tram -. Le strutture del ponte si recano in profondità ed era indispensabile fare un’attenta valutazione dei rischi».

Via Montelungo

Gli interventi del lotto 2 (poco meno di due milioni di euro) sono iniziati settimana scorsa con i lavori in corrispondenza dello scolmatore di via Montelungo. «In questo tratto verrà eliminata la staccionata esistente e verrà allargata la passerella con una struttura a sbalzo protetta da un parapetto», precisa l’ingegnera Nadia Bresciani, responsabile Servizio tecnico del settore Mobilità. Per consentire di operare in sicurezza il percorso sarà chiuso per circa due mesi dal ponte di via Capretti al sottopasso ciclabile di collegamento con via delle Razziche. Nello stesso periodo su via Montelungo la velocità sarà ridotta da 80 a 40 chilometri orari. Il lotto 2 prevede poi interventi sulla ciclopedonale (con successive chiusure) tra via Volturno e via Risorgimento e tra il sottopasso dell’autostrada A4 e via Orzinuovi per dare continuità ai lavori del lotto 1. «In questa zona non staremo sull’alzaia, ma al piede della scarpata - evidenzia ancora l’ingegnera Bresciani -. Il percorso passerà dietro il Canile Rifugio e si connetterà, passando in un’area di terreno espropriato, al tracciato già esistente, che sarà comunque allargato».