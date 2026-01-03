Grande folla a Concesio per l’ultimo saluto a Diego Peli

Le note lamentose dei fiati della banda civica di Concesio hanno accolto tra due ali di folla il feretro di Diego Peli, 79 anni, per anni sindaco di Concesio e amministratore noto nella politica bresciana.

Stroncato da un male contro cui ha combattuto negli ultimi due anni, Peli è stato accolto nella chiesa di Sant'Andrea di Concesio dagli amici di sempre, dai sindaci e dai politici bresciani e da molti semplici cittadini, in un abbraccio corale per l'ultimo viaggio.

Con l'addio a Peli si chiude idealmente una stagione della politica bresciana fatta di scelte ponderate, approcci mediati e grande eleganza in cui la forma rappresentava anche la sostanza di un approccio.

La cifra umana di Diego Peli era fondamentalmente questa: correttezza e garbata educazione per confronti sereni, da amministratori prima ancora che da politici, dove al centro restavano sempre le persone e l'attenzione ai loro bisogni. Una finalità che Peli ha sempre perseguito prima nella sua amata Cisl poi nella politica provinciale, con uno stile di serena determinazione che rappresentava il suo modo di interpretare il mettersi al servizio.

Una politica mai urlata ma basata sul confronto, nel rispetto delle persone pur nelle distanze. Più che un metodo un risultato che ha suggellato l'impegno di una vita, lasciando il segno di un'importante testimonianza.