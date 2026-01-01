Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaPolitica

È morto Diego Peli, sindacalista ed ex sindaco di Concesio

Lutto nella politica bresciana: era stato dirigente della Cisl e consigliere provinciale, oltre che assessore
Diego Peli ai microfoni di Teletutto nel 2016 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Diego Peli ai microfoni di Teletutto nel 2016 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Lutto nella politica bresciana. Nelle scorse ore, dopo un periodo di malattia, si è spento Diego Peli, storico esponente del centrosinistra bresciano. Negli anni ’90 era stato dirigente della Cisl, poi sindaco di Concesio per due mandati consecutivi e per molti anni consigliere provinciale ricoprendo anche l’incarico di assessore. Più recentemente era stato anche assessore a Manerbio nella giunta di Samuele Alghisi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Diego Peli
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario