È morto Diego Peli, sindacalista ed ex sindaco di Concesio

Lutto nella politica bresciana. Nelle scorse ore, dopo un periodo di malattia, si è spento Diego Peli, storico esponente del centrosinistra bresciano. Negli anni ’90 era stato dirigente della Cisl, poi sindaco di Concesio per due mandati consecutivi e per molti anni consigliere provinciale ricoprendo anche l’incarico di assessore. Più recentemente era stato anche assessore a Manerbio nella giunta di Samuele Alghisi.