È morto Diego Peli, sindacalista ed ex sindaco di Concesio
Lutto nella politica bresciana: era stato dirigente della Cisl e consigliere provinciale, oltre che assessore
Diego Peli ai microfoni di Teletutto nel 2016 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA
Lutto nella politica bresciana. Nelle scorse ore, dopo un periodo di malattia, si è spento Diego Peli, storico esponente del centrosinistra bresciano. Negli anni ’90 era stato dirigente della Cisl, poi sindaco di Concesio per due mandati consecutivi e per molti anni consigliere provinciale ricoprendo anche l’incarico di assessore. Più recentemente era stato anche assessore a Manerbio nella giunta di Samuele Alghisi.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.