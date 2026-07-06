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Gradimento dei sindaci italiani, Laura Castelletti è 75esima

Il consenso della prima cittadina di Brescia scende dal 52% del 2025 al 49,5%. In crescita, invece, il governatore lombardo Attilio Fontana
Laura Castelletti e Attilio Fontana - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Laura Castelletti e Attilio Fontana - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il consenso della prima cittadina di Brescia scende dal 52% del 2025 al 49,5%. In crescita, invece, il governatore lombardo Attilio Fontana, ora sesto con il 57% di popolarità.

Laura Castelletti occupa la 75esima posizione su 92 sindaci di città capoluogo di provincia nella classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e dei governatori, realizzata dall’istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

La graduatoria viene stilata sulla base dei risultati del 2026, messi a confronto con i voti ottenuti il giorno dell’elezione. La sindaca di Brescia registra un consenso del 49,5%, in calo di 5,3 punti rispetto al 54,8% raccolto alle comunali del 2023. Rispetto all’edizione precedente, Castelletti perde sette posizioni: nel Governance Poll 2025 era infatti 68esima con il 52%. Il gradimento diminuisce quindi di 2,5 punti nell’arco di un anno.

Gli altri sindaci

Meglio posizionati gli altri sindaci lombardi presi in esame. Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, è decimo con il 59,5%; Massimo Mezzetti di Monza è 17esimo con il 57,5%; Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, si trova invece al 54esimo posto con il 52,5%.

A vincere la classifica è Sara Funaro, sindaca di Firenze, che con il 66% diventa la prima donna a raggiungere il primo posto nel Governance Poll. Seguono Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, con il 64%.

La soglia del 50% viene raggiunta da 74 amministratori su 92, pari all’80% del totale. Nel 2025 erano stati 83 su 97, l’85,5%. Due sindaci su tre, inoltre, registrano un consenso inferiore rispetto a quello ottenuto alle urne.

I governatori

Per quanto riguarda i presidenti di Regione, Attilio Fontana sale al sesto posto con il 57% dei consensi. Il governatore lombardo guadagna 2,3 punti rispetto al 54,7% ottenuto alle elezioni regionali del 2023 e cinque punti rispetto al Governance Poll dello scorso anno, quando era 14esimo con il 52%.

A guidare la classifica è il presidente della Puglia Antonio Decaro con il 66%, seguito dal governatore del Veneto Alberto Stefani con il 65% e da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%.

Il Governance Poll 2026 ha preso in considerazione 92 Comuni capoluogo di provincia e le Regioni nelle quali è prevista l’elezione diretta del presidente. Le interviste sono state condotte tra il 2 aprile e il 26 giugno su un campione di 600 elettori per ogni Comune e di mille soggetti per ciascuna Regione, attraverso sistemi telefonici e telematici. Il margine d’errore dichiarato è del 3,7%.

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