A Gottolengo festa ed emozioni per i 105 anni di Ester Gugnac

Bruno Manenti
La festa si è tenuta nella casa di riposo del paese, presenti parenti e istituzioni. La festeggiata è stata una delle donne che nel 1946 votò per la prima volta in Italia
I 105 anni di Ester a Gottolengo
Proprio alla vigilia della giornata dedicata alla donna, sabato, Ester Gugnac ha battuto le 105 primavere. Per lei una festa alla casa di riposo di Gottolengo, dove sta trascorrendo questo periodo della sua vita.

I festeggiamenti

A circondarla in questa giornata speciale erano presenti i parenti, i vertici della Rsa e dell’Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Daniele Dancelli.

Ed è stato proprio il primo cittadino a esprimerle l’affetto e la stima da parte di tutti i cittadini di Gottolengo con queste parole: «Oggi abbiamo avuto il grande piacere di festeggiare un traguardo davvero straordinario: i 105 anni della nostra concittadina Ester. È un momento di grande emozione per tutta la comunità di Gottolengo, che ha voluto renderle omaggio con un attestato e un piccolo dono a nome dell’Amministrazione comunale».

Una testimonianza

Il sindaco ha poi sottolineato la storia della concittadina: «Ester rappresenta una testimonianza vivente di una pagina fondamentale della nostra storia: fu infatti tra le donne che nel 1946 votarono per la prima volta in Italia, partecipando a quel momento storico che segnò l’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese. Un esempio prezioso di memoria, storia e vita vissuta che siamo orgogliosi di poter celebrare insieme». Poi, per concludere, tanta riconoscenza e allegria. Un bel momento che si è concluso con il classico taglio di torta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario