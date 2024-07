Gomme e cerchi rubati alle auto: un altro episodio a Brescia

Non c'è pace per le auto di valore in sosta sulle strade della città. Dopo la raffica di episodi segnalati nelle scorse settimane nella zona sud, la scorsa notte i ladri di gomme e cerchi sono tornati in azione ma cambiando zona.

In piazzale Pola il proprietario di una Bmw in sosta lungo la strada ha trovato la sua auto appoggiata sui mattoni. Senza più le ruote. Al proprietario non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto alle forze di polizia.