Via gomme, cerchi e auto sui mattoni: l’episodio in via Cipro

Brutta sorpresa in via Cipro per un residente in città che questa mattina si è trovato la propria Audi priva di cerchioni in lega e gomme, lasciata appoggiata sui classici mattoni.

Non si tratterebbe però dell'unica macchina che in questi giorni è stata vittima dei soliti ignoti. In più occasioni a fare le spese dei topi d'auto sono stati coloro che lasciano borse e borsoni da palestra in auto. Diversi i vetri e i finestrini rotti.

In vari casi i malcapitati derubati di zainetti e borse sono poi riusciti a recuperare a breve distanza cellulari e pc portatili grazie alle funzioni «trovami» residenti sulle apparecchiature. I ladri infatti in genere abbandonano questi oggetti perché facilmente tracciabili.