Gli studenti delle scuole bresciane potranno diventare «Carabiniere per un giorno»

Non saranno più solo i carabinieri ad incontrare i ragazzi nelle loro aule di scuole. Oppure le classi a visitare le caserme. Con un progetto pilota tra l'Arma dei Carabinieri e l'ufficio scolastico provinciale sta partendo in questi giorni «L’Arma adotta una scuola - Carabiniere per un giorno».

Una opportunità che si inserisce nell’ambito delle iniziative già previste dal protocollo nazionale per la diffusione della «Cultura della legalità» e che proprio su Brescia e la sua provincia sperimenta modalità nuove per coinvolgere bambini e ragazzi dalle diverse zone del territorio.

Nello specifico gruppi di studenti potranno affiancare i militari nella loro giornata lavorativa nelle stazioni oppure nei reparti speciali del Nas o con i Carabinieri Forestali.

«Grazie alla disponibilità dell’Ufficio Scolastico Territoriale, l’Arma dei Carabinieri, vicina ai giovani così come a tutti i membri della comunità, reputa fondamentali queste occasioni di incontro e conoscenza reciproca per rafforza il messaggio che la legalità, il rispetto reciproco e la sicurezza costituiscono valori condivisi e fondamentali per ottenere una società sempre più solidale, inclusiva e partecipe» spiega la nota diffusa nelle scorse ore.