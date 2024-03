Litiga con un ragazzo, tenta di investirlo e finisce con il furgone contro una pizzeria

Tenta di investire il ragazzo con il quale aveva appena litigato e finisce con il furgone contro la vetrata di una pizzeria. Denunciato per tentate lesioni e danneggiamento un corriere.

L'episodio è avvenuto ieri sera ad Adro attorno alle 19, in via Simoni. Per l'esattezza proprio davanti alla pizzeria Le Piramidi. Sul posto, dopo lo schianto, sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Chiari.

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni il conducente del furgone, un uomo di 30 anni originario dello Sri Lanka e residente a Brescia, avrebbe parcheggiato il mezzo nel posto riservato alle persone con disabilità mentre stava effettuando una consegna nella vicina farmacia . E proprio in quel momento in via Simoni è arrivata una persona, che avrebbe avuto il diritto di parcheggiare la propria auto in quel posto. Un fatto che non è passato inosservato.

Il primo a intervenire è stato proprio il pizzaiolo de Le Piramidi, un 20enne di origini egiziane residente nel comune franciacortino. Tra i due è nata un'accesa discussione, poi il corriere è risalito sul furgone, ma invece di andarsene ha fatto inversione e avrebbe tentato di investire il ragazzo, che però fortunatamente è riuscito a evitarlo.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno visto il furgone contro la vetrata, mentre il pizzaiolo, fortunatamente illeso, e il corriere erano a bordo strada.