Gli auguri dei Vigili del fuoco ai piccoli pazienti del Civile

Una visita speciale, un saluto ai piccoli pazienti dell’ospedale Civile di Brescia. I Vigili del fuoco hanno voluto fare gli auguri ai bambini ricoverati nel nosocomio cittadino, il tutto raccontato in un video.

Per il breve filmato è stato scelto il titolo «Lì dove serve», che richiama l’hastag utilizzato dal Corpo nazionale sui propri profili social per indicare l’impegno quotidiano delle squadre in aiuto di chi ha bisogno. E «Lì dove serve» è anche regalare un sorriso speciale in un giorno speciale, affinché il Natale possa essere per tutti.