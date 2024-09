Giubileo, il vescovo Tremolada in viaggio in tutta la Diocesi

Un percorso di oltre un anno per «prenderci un po’ di respiro e provare a fissare lo sguardo sul presente e sul futuro della nostra Chiesa».

Di fronte ai suoi sacerdoti, riuniti per l’annuale convegno del clero, il vescovo Pierantonio Tremolada ha annunciato che il 2025, anno giubilare, lo vedrà impegnato in una visita pastorale in tutta la Diocesi. Un lungo percorso di incontri, approfondimenti, conoscenza che si concluderà con un convegno diocesano nell’aprile 2026.

«Ho una preoccupazione che non vorrei tacere - ha sottolineato il vescovo -. Mi preme che questa proposta del cammino sinodale non venga percepita come ulteriore impegno da aggiungere a quelli che stiamo portando avanti». Mons. Tremolada ha fatto specifico riferimento al cammino delle Unità pastorali, in via di costituzione un po’ in tutta la Diocesi, e alla nuova proposta di Iniziazione cristiana, con la cresima in seconda elementare e la prima comunione in quarta elementare: due questioni particolarmente dibattute nelle varie parrocchie.

«Non posso nascondere - ha detto il vescovo - che da questo percorso di riflessione di ampio respiro e di intensa spiritualità mi attendo anche indicazioni importanti e non vaghe sulla nostra azione pastorale».