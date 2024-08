Il Vescovo ha firmato il nuovo Proprio dei santi bresciani

Come da tradizione nel giorno della solennità dell’Assunta, il vescovo di Brescia ha celebrato la messa pontificale in Duomo. Nella sua omelia, mons. Pierantonio Tremolada ha esortato i fedeli a pregare la Vergine affinché interceda come portatrice di pace, soprattutto alla luce delle sanguinose guerre che stanno flagellando il mondo. Sposando l’invocazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini di Gerusalemme, Tremolada ha invitato tutti ad una preghiera fatta di parole di riconciliazione e di armonia tra i popoli.

Il nuovo Proprio dei santi bresciani

Il Vescovo celebra in duomo il Pontificale dell'Assunta - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Vescovo celebra in duomo il Pontificale dell'Assunta - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Vescovo celebra in duomo il Pontificale dell'Assunta - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Vescovo celebra in duomo il Pontificale dell'Assunta - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Vescovo celebra in duomo il Pontificale dell'Assunta - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Vescovo celebra in duomo il Pontificale dell'Assunta - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Al termine della celebrazione, inoltre, il vescovo ha firmato i decreti di promulgazione del nuovo Proprio dei santi bresciani, cioè quella parte del Messale collocata dopo l’ordinario della messa, che contiene i testi per le celebrazioni dei santi distribuite mese per mese nei giorni fissati dalla Chiesa. Il 29 maggio scorso, memoria liturgica di San Paolo VI, il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti aveva infatti approvato il nuovo Proprio dei santi bresciani: Messale, Lezionario e Liturgia delle Ore.

La nuova edizione si è resa necessaria per l’inserimento nel calendario diocesano di nuovi santi e beati dopo l’ultima edizione che risaliva al 1992.