Gioventù Nazionale, l’inchiesta di Fanpage proiettata anche a Brescia

Domani sera alle 20.30 in Largo Formentone a Brescia verrà trasmessa l’inchiesta in due parti realizzata dal sito d’informazione Fanpage su Gioventù Nazionale, l'ala giovanile di Fratelli d'Italia. La scelta di proiettare il servizio giornalistico, che tanto sta facendo discutere in tutta Italia per le frasi e gli atteggiamenti razzisti e di alcuni dei componenti del gruppo politico, è stata di Sinistra Italiana, Al lavoro con Brescia, Brescia Attiva, i giovani di Azione, i giovani democratici e altre associazioni giovanili.

«La Rai, il nostro servizio pubblico, non ne parla e allora noi lo proiettiamo in piazza – spiegano -. Il silenzio della presidente Meloni è assordante. Nessuno si prende la responsabilità di quanto accaduto, nonostante i fatti siano sotto gli occhi di tutti. Così ci siamo organizzati - associazioni, partiti, società civile - e abbiamo raccolto l'invito di Fanpage: proietteremo questa breve inchiesta in piazza, in un cinema estivo in cui tutti sono i benvenuti.

Chiunque si identifichi nell'antifascismo è invitato, per ribadire che Brescia - a maggior ragione nel cinquantesimo anniversario della bomba fascista in Piazza Loggia - si oppone a ogni forma di fascismo».