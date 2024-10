Giovedì in piazza Vittoria riparte la stagione di «CorrixBrescia»

Tante novità per la tredicesima edizione della CorrixBrescia, l’iniziativa nata per offrire a tutti la possibilità di condividere serate di movimento. La stagione riparte giovedì sempre da piazza Vittoria: ritrovo alle 18.30, partenza dei gruppi dalle 19.30.

Cambio alla presidenza

Da ufficializzare il passaggio del testimone alla presidenza: lascia dopo tre anni Michela Putelli, subentra Fabio Bonometti. «Sono stati anni bellissimi e faticosi – ha detto Putelli –. Fa bene all’associazione cambiare, perché persone diverse portano stimoli nuovi».

Il programma

Rispetto alla scorsa stagione tornano ad essere più numerose le trasferte nei quartieri, mentre restano una certezza gli appuntamenti organizzati a sostegno di alcune realtà attive nel sociale e nella beneficenza: il 17 ottobre la corsa dei Nasi Rossi, il 14 novembre la corsa con l’associazione diabetici e il 12 dicembre la Dinorun per la onlus Rari come Franci.

«Abbiamo deciso di visitare di più i quartieri – ha spiegato il neo presidente Bonometti – per vivere di più tutta la città. Come sempre anche il percorso che partirà da piazza Vittoria cambierà lungo l’anno. Credo sarà un’esperienza molto bella per me, che frequento da anni le serate, ma anche molto impegnativa».

Sei gruppi di corsa, un gruppo di trail, un gruppo di avviamento alla corsa, due gruppi di cammino: lo scorso anno 600 iscrizioni e circa 400 partecipanti a serata. Il costo per l’adesione fino al 22 maggio è di 35 euro. L’iscrizione comprende anche gli allenamenti della «CorrixBrescia 2.0» che cominceranno il 4 aprile a Campo Marte fino al 20 maggio.