Legalità e speranza, lezione di don Ciotti a Brescia

È stata una lezione fuori dagli schemi, ma al tempo stesso forte e illuminante. Una lezione di vita cui hanno assistito ieri mattina alcune centinaia di studenti degli istituti Ok School Academy (scuola promotrice dell’iniziativa), Calini e Sraffa, riunite in San Barnaba per ascoltare don Luigi Ciotti e il procuratore capo di Torino Giovanni Bombardieri su un tema profondo e formativo come «Costruire la speranza, scegliere la legalità. Insieme per favorire lo sviluppo del senso civico».

Due valori cui il professor Giovanni Cappello, futuro preside dell’indirizzo Nova Polis, ha abbinato anche un terzo: quello della responsabilità, mentre Roberto Omodei, in rappresentanza del Comune, ha sottolineato la valenza dei due verbi adottati: costruire e scegliere.

Leggi anche La pedagogia civile del Capo dello Stato

Incidere sulle coscienze

Argomenti non facili per ragazzi di 15/16 anni ma che sono destinati ad incidere sulle loro coscienze di adulti del domani. Anche perché, come ha sottolineato Andrea Cittadini, vicecaporedattore del nostro quotidiano nel moderare l’incontro, ormai la criminalità organizzata è ben presente anche nel Nord Italia.

«La legalità – ha esordito don Ciotti – mette radici in terre fertili di responsabilità; non deve essere l’obiettivo ma lo strumento per raggiungere la giustizia, fondamento della vita sociale; e non c’è legalità – da non confondere con il legalismo – senza uguaglianza». Il fondatore di «Libera» contro le mafie, con voce tonante ma accorata, ha ribadito quanto siano fondamentali per i giovani tre aspetti: la voglia di conoscere, la consapevolezza che serve poi a decidere da che parte stare, quindi la responsabilità.

Il magistrato torinese Bombardieri ha poi parlato ai ragazzi spiegando loro quanto sia importante la cultura, «unico strumento per contrastare la criminalità organizzata. Voi giovani siete la nostra speranza. La legalità – ha proseguito il procuratore capo di Torino, di origini calabresi – conviene a tutti; la cultura è lo strumento per giungere all’obiettivo della giustizia intesa come uguaglianza». E mattinate come quella di ieri sono finestre di cultura. Bombardieri ha evidenziato, anche con casi da lui affrontati, come invece «la criminalità si nutra di mancanza di cultura e di rispetto verso gli altri» e quanto sia un falso mito «che la criminalità porti ricchezza. Porta invece solo dolore» e ha ricordato l’esistenza di un programma denominato «Liberi di scegliere», sostenuto da Libera, che aiuta le madri e i giovani che vivono in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso ad affrancarsi da tali logiche. «Voi siete la nostra speranza che attraverso la legalità possiate portare ad un futuro migliore del nostro» ha quindi concluso il magistrato.