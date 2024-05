Giorno della memoria per le vittime del terrorismo, gli interventi dei bresciani a Roma

Un nove maggio, giorno dell’omicidio di Aldo Moro, dedicato alle vittime del terrorismo celebrato in Senato dai bresciani che hanno partecipato alla commemorazione delle vittime.

Leggi anche Giorno della memoria per le vittime del terrorismo, gli appuntamenti a Brescia

E non poteva mancare il contributo di Alfredo Bazoli che, durante la Cerimonia di celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo ha voluto esprimersi in quanto «figlio di Giulietta», una delle otto vittime della Strage di Piazza Loggia.

Ma Bazoli non era il solo bresciano in Senato oggi: con lui c’erano anche gli studenti delle terze della Scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Don Paolo Raffelli di Provaglio d’Iseo che hanno vinto la sezione a loro dedicata del concorso «Tracce di memoria» con il progetto «Senza illusioni e senza disperare», graphic novel che racconta la strage di Piazza della Loggia: un progetto che ha coinvolto 90 studenti.

Per loro ha ritirato il premio dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quello del Senato Ignazio La Russa la giovane Agata Vailati che, nel suo discorso, ha citato le parole di Livia Bottardi Milani.