Giornate Fai, in visita a Breno tra beni storici e siti industriali

Omaggi alla devozione popolare, al lavoro e all’attività di soccorso
Il Compianto attribuito alla scuola del Fantoni
AA

Le Giornate Fai di primavera tornano a Breno, riportando l’attenzione sul patrimonio storico, artistico e produttivo della cittadina camuna. L’edizione 2026 propone un percorso di visita tra alcuni dei luoghi più significativi del paese, mettendo in relazione architettura, arte, tradizione artigianale e storia economica locale.

Tra i principali beni visitabili figura la chiesa di San Maurizio, riedificata nel XVI secolo secondo le linee della Controriforma. All’interno si trovano opere di pregio, tra cui l’impianto ligneo del Compianto attribuito alla scuola dei Fantoni. Un tempo immersa in un contesto rurale, conserva tracce della devozione contadina nelle raffigurazioni di santi invocati contro calamità naturali e avversità climatiche.

Nel centro storico sarà eccezionalmente aperta la casa torre Ballardini, oggi proprietà della famiglia Pezzotti, edificio medievale, normalmente non visitabile, che conserva elementi architettonici che raccontano la lunga stratificazione storica dell’abitazione. Il percorso si sviluppa dalle cantine fino al cuore della torre, attraversando ambienti domestici dove emergono tracce del passato. Sarà inoltre possibile visitare la caserma dei Vigili del fuoco volontari, attivi a Breno dal 1920. La visita consente di conoscere la storia del servizio di soccorso e le attrezzature utilizzate negli interventi.

Tra i luoghi simbolo della vita religiosa rientra il Duomo, dedicato alla Trasfigurazione e costruito quasi quattro secoli fa. Il percorso si concentra sulle opere pittoriche e sugli arredi liturgici, testimonianze della devozione della comunità.

Accanto ai beni storici trovano spazio anche realtà legate alla produzione, come Metalcam, complesso industriale con oltre un secolo di attività siderurgica, dove sarà possibile osservare il ciclo produttivo dell’acciaio speciale. Spazio anche a Nica, laboratorio artigiano specializzato nella produzione di tessuti e articoli per il benessere e lo sport. Il percorso si conclude con il palazzo ex Banca Valle Camonica, storico edificio affacciato su piazza Repubblica, legato alla storia economica e culturale della valle.

Argomenti
Giornate Fai di Primavera 2026Breno
