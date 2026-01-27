Giornata della memoria: gli appuntamenti a Brescia e provincia

Il 27 gennaio le truppe dell’Armata rossa liberavano il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau svelando così al mondo gli orrori del genocidio nazista. E proprio questa data è stata scelta nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la Giornata della memoria, per ricordare la Shoah, l’inimmaginabile e atroce violenza che portò alla morte di almeno sei milioni di ebrei. Una delle pagine più tragiche e buie della storia dell’umanità. Una pagina che va costantemente raccontata, ricordata: fare memoria per evitare che il passato ritorni. Un impegno necessario oggi più che mai.

In città

Sono ovviamente moltissimi gli appuntamenti organizzati tra città e provincia: partiamo dalla città. «Non è solo un dovere commemorare questa data – ha detto la sindaca Laura Castelletti – ma è un impegno che la città e Casa della memoria hanno preso per radicare i valori che essa rappresenta nella nostra comunità. È un’occasione per riflettere sull’olocausto che ci dà anche ulteriori strumenti per leggere la contemporaneità, soprattutto in un momento come questo in cui si corre il rischio di dimenticare il percorso che su questi temi la città ha compiuto».

Per quanto riguarda il programma di oggi, alle 9.30 incontro per le scuole e la cittadinanza in San Barnaba «La memoria è speranza di vita» con il professor Frediano Sessi, alle 12.20 l’omaggio al monumento del deportato in piazzale Cremona. Alle 10 all’Archivio di Stato in via Galilei gli studenti dell’Arnaldo presentano il video «Deportati civili bresciani. Storie di vite spezzate». Alle 16.30 in via Corsica 88, ricordo di Oreste Ghidelli alla pietra d’inciampo a lui dedicata. Alle 17 si terrà la Fiaccolata per Borgo Trento fino al monumento degli Internati in via Veneto. Alle 17.30, al teatro San Carlino, protagonista Stefano Levi Della Torre. Alle 20 su iniziativa della Fondazione Teatro Grande si terrà il concerto del Quartetto d’archi di Torino. Alle 20.30, al teatro Sant’Afra, lo spettacolo «A-77-13.00», spettacolo scritto e diretto da Samuele Poli.

In provincia

Salò propone lo spettacolo teatrale «Bartali - L’uomo e l’eroe», una produzione Chronos3. È un omaggio a Gino Bartali, il campione che non solo vinceva nel ciclismo, ma rischiava la vita per salvare centinaia di ebrei durante la Shoah, diventando un eroe silenzioso della nostra storia. Lo spettacolo va in scena alle 20.30 nell’auditorium dell’istituto Battisti; ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sempre sul Garda, al «Teatrino» parrocchiale di Gargnano alle 20.30 va in scena lo spettacolo «L’Austriaca».

Alle 20.30 nella sala consiliare del municipio di Villachiara verrà proiettato il film «Wonder White Bird», di Marc Forester, opera tratta dal libro di R.J. Palacio. Alle 20.45, nella Sala della Riserva del Museo Lechi a Montichiari, si onora la Giornata della memoria con la lettura di brani tratti da Se questo è un uomo di Primo Levi, il Diario di Anna Frank e L’amico ritrovato di Fred Uhlman. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato e condotto dal gruppo dei Cantalettori con l’Amministrazione comunale. Non mancherà il commovente accompagnamento del pianoforte affidato ad Anna Tieghi.

Nei prossimi giorni

Gli appuntamenti proseguono anche nei prossimi giorni, il Comune di Bovezzo promuove «Una luce per ricordare», una installazione collettiva pensata per coinvolgere la comunità in un momento di raccoglimento e riflessione al parco urbano 2 aprile di Bovezzo. L’installazione sarà visitabile fino al 30 gennaio e, durante la settimana, resterà aperta al contributo dei cittadini.

Domani il Comune di Cellatica presenta «Il Circo Capovolto», spettacolo tratto dal romanzo di Milena Magnani, a cura di Teatro Laboratorio. Lo show è in programma alle 21 al Teatro comunale Loda (viale Risorgimento 1/A). L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Verolavecchia celebra la Giornata della memoria il 30 gennaio, alle 21, negli spazi del coworking in via Liberazione 85 (vicino al Parco della Rimembranza). La serata promossa dal Comune è intitolata «Riflessioni condivise con aneddoti locali».