Giornata dei minori scomparsi: la campagna della Polizia di Stato

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato ha ribadito l’impegno nella prevenzione e nel contrasto delle scomparse di minori attraverso indagini, campagne di sensibilizzazione e iniziative nelle scuole e con le famiglie.
La campagna «Home Should Be Safe»
Per il 2026 partecipa alla campagna «Home Should Be Safe» della Fondazione Amber Alert Eu, che fornisce agli adulti consigli per riconoscere segnali di violenza domestica nei minori. Collabora anche con la rete Global Missing Children’s Network e il sito http://it.globalmissingkids.org, gestito dall’Icmec, per diffondere materiali informativi sui canali istituzionali.
L’obiettivo è spingere a segnalare subito ogni scomparsa, senza sottovalutare alcun elemento, perché rapidità e coordinamento sono fondamentali per proteggere i minori.