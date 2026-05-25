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Giornata dei minori scomparsi: la campagna della Polizia di Stato

«Home should be safe», della Fondazione Ambert Alert Eu, è l’iniziativa alla quale il corpo partecipa per il 2026: fornisce agli adulti consigli per riconoscere segnali di violenza domestica
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il 25 maggio è la giornata dei minori scomparsi
Il 25 maggio è la giornata dei minori scomparsi

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato ha ribadito l’impegno nella prevenzione e nel contrasto delle scomparse di minori attraverso indagini, campagne di sensibilizzazione e iniziative nelle scuole e con le famiglie.

La campagna «Home Should Be Safe»

Per il 2026 partecipa alla campagna «Home Should Be Safe» della Fondazione Amber Alert Eu, che fornisce agli adulti consigli per riconoscere segnali di violenza domestica nei minori. Collabora anche con la rete Global Missing Children’s Network e il sito http://it.globalmissingkids.org, gestito dall’Icmec, per diffondere materiali informativi sui canali istituzionali.

L’obiettivo è spingere a segnalare subito ogni scomparsa, senza sottovalutare alcun elemento, perché rapidità e coordinamento sono fondamentali per proteggere i minori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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