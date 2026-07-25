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Giornalista ucciso a Eboli, fermato un sospettato nascosto in un casolare

Luigi ‘Luca’ Esposito era stato trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo
Luigi 'Luca' Esposito - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Luigi 'Luca' Esposito - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne.

L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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omicidiogiornalistacarbonizzatoEboli
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