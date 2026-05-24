Giallo a Padenghe: nonna e nipoti trovano un’urna funeraria in spiaggia

Cosa contenga è chiaro. Ci sono il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte. Come sia finita lì invece è una faccenda di cui ora si occuperanno i carabinieri della stazione di Manerba che sono intervenuti sul posto e hanno posto sotto sequestro l’insolito reperto.

Quello che una donna che passeggiava con i nipotini ha segnalato ai militari dell’Arma è infatti un’urna cineraria, con ancora dentro le ceneri del defunto, trovata sabato sera abbandonata sulla spiaggia di Padenghe. È stato uno dei bambini a segnalare il vaso, di colore scuro e con trama marmorizzata, alla nonna che si è poi rivolta al numero unico di emergenza.

I carabinieri hanno per prima cosa verificato che l’urna, ancora chiusa, conteneva effettivamente una busta sigillata con delle ceneri e, dai dati riportati alla base dell’urna, sono risaliti ad un soggetto, classe 1938, morto nel 2022 quando aveva 84 anni. Dalle prime verifiche è emerso che il soggetto fosse residente, al momento del decesso, in un comune dell’hinterland milanese.

Da dove arriva?

La prima ipotesi è stata che si fosse trattato di una dispersione nel Benaco ma il comune di Padenghe non ha ricevuto richieste e soprattutto le ceneri erano ancora nell’urna. La seconda ipotesi è che il contenitore potesse essere stato rubato pensando che contenesse qualcosa di prezioso e poi abbandonato dai ladri.

Infine è possibile che l’urna si trovasse in un appartamento del Benaco che è stato venduto e svuotato e che il vaso sia finito in spiaggia come un rifiuto. La posizione di ogni urna però deve essere segnalata e i comuni ne hanno un registro. Nelle prossime ore i carabinieri proseguiranno nelle indagini per capire dove avrebbe dovuto trovarsi e come sia finita sulla spiaggia.