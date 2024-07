Giacomo Bozzoli «sotto choc e provato»: dove sarà interrogato

Tradito da una telefonata, ora chiede di vedere il figlio. In cella il 39enne è osservato a vista

Giacomo Bozzoli viene portato a Canton Mombello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Dopo gli alberghi a Cannes e Valencia, il resort di lusso a Marbella e tre giorni trascorsi in una casa privata sempre nella cittadina del sud della Spagna, Giacomo Bozzoli è passato al secondo carcere in 24 ore. Il 39enne di Marcheno è stato infatti trasferito da Canton Mombello a Bollate. Fuga finita La sua prima e unica notte nel penitenziario più sovraffollato d’Italia giovedì l’aveva trascorsa sorvegliato a vista da un agente e in una cella singola. Non nello spazio solitamente utilizzato p