Giacomo Bozzoli trovato sotto il letto, le prime parole: «Ma mi arrestate?»

Lo riferisce uno dei carabinieri intervenuti nella villa di Soiano: «Non pensavamo potesse nascondersi in casa. Mi è parso molto scosso»

Il letto sotto cui è stato trovato Giacomo Bozzoli a Soiano

È stato un colpo di scena per tutti. Anche per chi lo cercava. «A casa proprio no, non pensavamo potesse esserci, figuriamoci sotto il letto» racconta il maresciallo dei carabinieri, 40 anni e 20 dei quali in divisa e di cui non diamo il nome per tutelare l’attività che conduce il nucleo investigativo, che giovedì ha trovato Giacomo Bozzoli nel cassettone. Maresciallo, come ha capito che Giacomo Bozzoli era nel cassone del letto? «Ho notato un dopobarba da uomo sul comodino della camera e la pre