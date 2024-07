Giacomo Bozzoli irreperibile, per i vicini non sarebbe a casa da 10 giorni

Giacomo Bozzoli mancherebbe da casa sua da almeno una decina di giorni. Questo stando a quanto raccontato dai vicini di casa che non vedrebbero né lui né i familiari da diverso tempo.

Giacomo, che vive a Soiano con la moglie e il figlio di otto anni, si è reso irreperibile dopo la conferma della condanna all’ergastolo pronunciata dalla Corte di Cassazione ieri pomeriggio. Da ieri i carabinieri stazionano di fronte l’abitazione di Giacomo, che sembra chiusa da tempo, con il giardino non curato e l’erba alta.

Inserito nel database

L’uomo accusato di aver ucciso lo zio Mario e di aver distrutto il cadavere nel forno dell’azienda di Marcheno non si è fatto trovare a casa dopo la sentenza. Il suo nome è stato poi inserito nel database delle forze dell'ordine a livello nazionale affinché possa essere fermato qualora venga trovato in alberghi, aeroporti, porti e zone turistiche. In questo momento non si troverebbero neppure la moglie e il figlioletto di Giacomo Bozzoli.

I suoi legali si trincerano dietro ad un no comment mentre il padre Adelio, ieri presente in Cassazione a Roma e che aveva spiegato che il figlio stava aspettando l'esito del processo a casa, non risponde più al telefono.