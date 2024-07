Bozzoli, risentita la compagna: aumentano i «non ricordo»

Secondo interrogatorio come persona informata sui fatti per Antonella Colossi: per gli inquirenti il suo racconto è stato ancora più lacunoso del primo

Auto fantasma. Nessuna traccia della Maserati Levante che sarebbe stata usata per il viaggio Antonella Colossi. All’uscita dalla caserma dei Carabinieri in piazza Tebaldo Brusato

A A Riduci Ingrandisci Secondo interrogatorio come persona informata sui fatti per Antonella Colossi, la compagna di Giacomo Bozzoli, latitante ormai da 10 giorni. La donna è stata sentita in Procura dopo che venerdì, di ritorno da Marbella, in Spagna, con il figlio, era stata invece ascoltata al comando provinciale dei carabinieri. Secondo gli inquirenti il suo racconto è stato ancora più lacunoso rispetto al primo, infarcito di «non ricordo» e «non so». Antonella Colossi ha spiegato ancora una volta di non sapere dove sia andato il compagno che – ha sottolineato – «sono sicura sia innocente». Nel frattempo proseguono le indagini e secondo quanto ricostruito risulterebbe sganciato il satellitare della Maserati Levante usata da Bozzoli la mattina del 24 giugno per lasciare l’Italia.

