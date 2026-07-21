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Ghedi, incidente tra auto e moto: grave una ragazza minorenne

La giovane motociclista è finita contro l’auto che la precedeva sulla Lenese: la dinamica è al vaglio della Polizia locale
Gianantonio Frosio
I rilievi della Polizia locale sulla Lenese
I rilievi della Polizia locale sulla Lenese

Grave incidente sulla Lense, nel territorio di Ghedi: una giovane motociclista, ancora minorenne, è finita con la sua moto contro l’auto che la precedeva. La ragazza è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma stando a quanto emerso era cosciente al momento dei soccorsi.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 21 luglio, poco prima delle 18.30 sulla Sp668 in direzione di Leno, circa 400 metri dopo la rotonda con la Sp24. Guardando i danni ai veicoli, sembrerebbe che la moto abbia tamponato l’auto, ma la dinamica esatta del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale. 

Traffico rallentato

Inevitabilmente ci sono stati importanti disagi alla viabilità per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Ma è stata trovata un’alternativa, per evitare il blocco del traffico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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