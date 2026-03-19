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Ghedi, 19enne trovato con cocaina e hashish: arrestato per spaccio

Roberto Manieri
L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato condannato a un anno di reclusione e 1000 euro di multa, con sospensione condizionale della pena: verrà espulso dall’Italia
Droga e contanti sequestrati
Droga e contanti sequestrati
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Un cittadino marocchino di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ghedi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati 3 grammi di cocaina e 46 grammi di hashish, oltre a 100 euro in contanti.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale. È stato condannato a un anno di reclusione e 1000 euro di multa, con sospensione condizionale della pena. Sarà espulso dall’Italia.

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