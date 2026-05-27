Ghedi, auto parcheggiata prende fuoco vicino a una centralina del gas

Forse il gran caldo, forse qualche contatto al circuito elettrico, forse autocombustione: le cause sono da stabilire. Fatto sta che, verso le 14.15 in via Naviglio, un’auto, che era parcheggiata a lato della strada, ha preso fuoco. Fiamme rubuste e, soprattutto, una torre di fumo nero che si vedeva da molto lontano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ghedi, i vigili del fuoco e pure un’ambulanza, anche se, per fortuna, nessuna persona è stata coinvolta. L’auto, invece, è andata distrutta.