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Ghedi, auto parcheggiata prende fuoco vicino a una centralina del gas

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno domato l’incendio: non ci sono feriti, ma la vettura è andata distrutta
Gianantonio Frosio

Forse il gran caldo, forse qualche contatto al circuito elettrico, forse autocombustione: le cause sono da stabilire. Fatto sta che, verso le 14.15 in via Naviglio, un’auto, che era parcheggiata a lato della strada, ha preso fuoco. Fiamme rubuste e, soprattutto, una torre di fumo nero che si vedeva da molto lontano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ghedi, i vigili del fuoco e pure un’ambulanza, anche se, per fortuna, nessuna persona è stata coinvolta. L’auto, invece, è andata distrutta.

I vigili del fuoco e l'ambulanza
I vigili del fuoco e l'ambulanza

Le operazioni per la messa in sicurezza si sono protratte a lungo perché l’auto ha preso fuoco vicino ad una centralina di distribuzione del gas: spento l’incendio, i tecnici hanno dovuto verificare che le fiamme e/o il calore non avessero provocato danni alla centralina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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auto in fiammeGhedi
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