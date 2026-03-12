Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Gestione illecita di rifiuti, operazione in un impianto di Torbole

Polizia, Polfer e Arpa hanno sequestrato 50 metri cubi di materiale e 325mila chilogrammi di scarto stipato in big-bags e cassoni. Denunciato il gestore
Immagini dell'operazione
Immagini dell'operazione
La Polizia di Stato, in collaborazione con gli agenti Polfer e l'Arpa, ha denunciato il gestore di un impianto di smaltimento a Torbole Casaglia per gestione illecita di rifiuti. L'operazione «Oro Rosso» ha portato al sequestro di macchinari e scarti, tra cui 50 metri cubi di rifiuti plastici e 325.000 kg di materiale stipato in big-bags e cassoni.

Nell'area individuati un impianto di aspirazione non autorizzato, che immetteva fumi non filtrati in atmosfera, e un compattatore che trasformava in mattonelle scarti di lavorazioni come se fossero materie prime invece che rifiuti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

gestione rifiutiTorbole Casaglia
  3. Ricarica la pagina se necessario