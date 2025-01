GenZ: «Il lavoro non può assorbire tutte le nostre giornate»

Il 63% dei giovanissimi vuole un altro impiego: per otto su dieci sono fondamentali gli orari

«Secondo loro devo lavorare come un forsennato per pochi spiccioli e condurre una vita di privazioni sociali?». Si infiamma Eliseo, 22enne, bresciano di seconda generazione impiegato nella contabilità per un’azienda. Il suo è più che uno sfogo, è un postulato ricorrente tra gli ultimi arrivati nel mondo del lavoro. Ma chi sono i «loro» a cui si riferisce? «I capi, i dirigenti, tutte le vecchie generazioni». Precari Perché sul mondo del lavoro lo scontro che va consumandosi almeno dal 2020 in poi