A Gavardo una mostra a 80 anni dal bombardamento

Il 29 gennaio 1945 Gavardo veniva sconvolto da un terribile bombardamento aereo. Una tragedia immane, che provocò cinquantadue vittime e la distruzione di gran parte del centro storico, segnando per sempre la vita dei gavardesi.

L’anniversario

Nei prossimi giorni, nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario di quell’evento, l’Amministrazione comunale ha promosso una serie di iniziative aperte a tutta la cittadinanza. Sabato 25 alle 17, nella sala Bruni Conter del Museo archeologico della Vallesabbia in piazza De Medici, verrà inaugurata la mostra fotografica «Immagini della nostra storia». Curata da Andrea Pasini, la rassegna dà vita a un percorso emozionale «di coscienza e conoscenza»; non mancherà una sezione riservata ai più piccini, che si avvarrà di testi di Maurizio Abastanotti illustrati da Chiara Abastanotti.

Le proposte

L’inaugurazione vedrà l’intervento della ricercatrice Maria Paola Pasini e sarà accompagnata da musiche eseguite da Enrico Bertoldi. La mostra si potrà visitare fino a domenica 2 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; mercoledì 29 l’apertura sarà per l’intera giornata, dalle 10 alle 22. Sono previste inoltre visite guidate su prenotazione (0365.377462, email: cultura@comune.gavardo.bs.it).

Domenica 26, con inizio alle 10.45 e alle 14.15, si terranno invece due visite guidate itineranti sui luoghi del centro di Gavardo che furono devastati dal bombardamento: un viaggio nella memoria, condotto da due testimoni oculari, Antonio Abastanotti e Luigi Orlini. Già nelle scorse settimane, peraltro, Abastanotti e Orlini avevano incontrato i ragazzi delle scuole; altri appuntamenti, sia per gli alunni della primaria che per quelli delle medie, sono in calendario a breve. Sempre domenica, al termine delle visite, si potrà assistere a un monologo, scritto e interpretato da Alberto Veneziani. Il 29 alle 20, infine, nella parrocchiale si celebrerà una messa.