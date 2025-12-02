Garlasco: Venditti rivuole il pc ma i pm lo consegnano a Pavia

Nuova puntata dello scontro tra la Procura di Brescia e l’ex magistrato Mario Venditti.

L’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, ha depositato un’istanza alla Procura bresciana e a quella pavese per chiedere la restituzione del personal computer del magistrato.

Dopo il terzo annullamento del sequestro da parte della Cassazione infatti i pm di Brescia che indagano per corruzione, sostenendo che Venditti abbia incassato soldi dalla famiglia Sempio per archiviare l’inchiesta del 2016, hanno restituito il computer agli uffici della Procura di Pavia che risulta essere la proprietaria del pc come «da bollino “Procura della Repubblica – Beni Mobili” presente sul retro».

Il computer portatile contiene però dati e documenti di Venditti che lo aveva ancora in uso nonostante sia in pensione dalla magistratura.