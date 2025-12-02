Garlasco, le foto di Sempio fuori da casa Poggi il giorno del delitto

Adesso ci sono anche le fotografie. scatti rimasti inediti per 18 anni ritraggono Andrea Sempio in via Pascoli, fuori dalla casa in cui venne trovato il corpo di Chiara Poggi il 13 agosto 2007.

Come scrive il Corriere della Sera, le immagini sono state acquisite dalla Procura di Pavia e sono state scattate da una fotografa dilettante. La prima a diffonderle è stata Francesca Bugamelli, una youtuber, sul suo canale Bugalalla crime.

Sempio ai carabinieri raccontò di essere passato in via Pascoli con il padre. «Queste immagini confermano la genuinità del suo racconto», ha detto la sua avvocata Angela Taccia.

Negli scatti ci sono anche i familiari di Chiara Poggi: la zia Maria Rosa Poggi e le figlie Stefania e Paola Cappa.