Garlasco: sentita a Brescia l’ex pm che chiese l’archiviazione di Sempio

La Procura di Brescia ha ascoltato come persona informata sui fatti l’ex pm di Pavia Giulia Pezzino che con il procuratore aggiunto Mario Venditti firmò la richiesta di archiviazione dell’inchiesta del 2016 a carico di Andrea Sempio.

Pezzino a febbraio scorso aveva presentato le dimissioni dalla magistratura proprio quando Pavia iniziò la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio.

L’ex pm di Pavia è stata sentita nell’ambito delle due inchieste che la Procura bresciana sta conducendo: quella sulla presunta corruzione di Venditti da parte della famiglia Sempio e quella sulla presunta mala gestione della Procura di Pavia.

I verbali dell’audizione dell’ex magistrato Giulia Pezzino, in procura per ore, «ma meno rispetto alle sette ore del carabiniere Sapone» davanti alle pm Chiara Bonfadini e Claudia Moregola, sono stati secretati.