Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Garlasco, interrogati a Brescia gli ex avvocati di Andrea Sempio

Andrea Cittadini
Gli interrogatori come persone informate sui fatti riguardano la presunta corruzione nell’indagine del 2017, per la quale risultano indagati Venditti e il padre di Sempio
Andrea Sempio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Andrea Sempio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

I sostituti procuratori di Brescia Chiara Bonfadini e Claudia Moregola hanno sentito gli ex avvocati di Andrea Sempio, Federico Soldani e Simone Grassi, sulla presunta corruzione nell’indagine del 2017 sul caso Garlasco per la quale risultano indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio.

Gli interrogatori come persone informate sui fatti si sono tenuti nell’ufficio del procuratore capo di Brescia Francesco Prete.

L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto un invito a comparire come persona informata sui fatti, ma non risulta indagato. A renderlo noto è il nuovo portavoce del legale, Alfredo Scaccia, che ha precisato: «Domani alle 16 Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l’assistenza di alcun difensore, in quanto convocato. Riferirà quanto già dichiarato alla stampa».

Attorno alle 18 i due avvocati hanno lasciato il tribunale bresciano da un’uscita secondaria in auto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
omicidio di GarlascoAndrea SempioavvocatiProcura di BresciaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario