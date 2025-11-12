Garlasco, interrogati a Brescia gli ex avvocati di Andrea Sempio

I sostituti procuratori di Brescia Chiara Bonfadini e Claudia Moregola hanno sentito gli ex avvocati di Andrea Sempio, Federico Soldani e Simone Grassi, sulla presunta corruzione nell’indagine del 2017 sul caso Garlasco per la quale risultano indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio.

Gli interrogatori come persone informate sui fatti si sono tenuti nell’ufficio del procuratore capo di Brescia Francesco Prete.

L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto un invito a comparire come persona informata sui fatti, ma non risulta indagato. A renderlo noto è il nuovo portavoce del legale, Alfredo Scaccia, che ha precisato: «Domani alle 16 Lovati si presenterà in Procura a Brescia da solo, senza l’assistenza di alcun difensore, in quanto convocato. Riferirà quanto già dichiarato alla stampa».

Attorno alle 18 i due avvocati hanno lasciato il tribunale bresciano da un’uscita secondaria in auto.