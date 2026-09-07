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Garlasco, depositate nuove consulenze per la difesa di Stasi

Preparate in vista della richiesta di revisione della condanna definitiva dell’ex bocconiano alla Corte d'appello di Brescia: riguardano aspetti genetici, la rilettura delle intercettazioni di Andrea Sempio del 2017 e le impronte di suola a pallini lasciate sulla scena del crimine
Alberto Stasi
Alberto Stasi

I consulenti genetici Pasquale Linarello e Ugo Ricci hanno consegnato una nuova consulenza genetica alla difesa di Alberto Stasi, in vista della richiesta di revisione della condanna definitiva dell’ex bocconiano per l'omicidio di Chiara Poggi alla Corte d'appello di Brescia. Si tratterebbe di uno degli approfondimenti che il team di esperti sta elaborando su richiesta dei legali. Ci sarebbero altre due consulenze, una guarda la rilettura delle intercettazioni di Andrea di Andrea Sempio e le impronte di suola a pallini lasciate sulla scena del crimine.

La strategia

La difesa di Alberto Stasi starebbe portando avanti una «attività articolata», secondo quanto riportato dall’Ansa, che riguarderebbe da un lato la richiesta di revisione della condanna definitiva alla corte d'appello di Brescia, dall’altro le indagini aperte dalla Procura di Pavia che ha indagato Andrea Sempio per il delitto. Su questo doppio binario si muovono le consulenze della difesa di Stasi che ha realizzato anche una indagine investigativa. 

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