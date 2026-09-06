Gardone Val Trompia, colpito con un coccio di bottiglia durante la lite

Violenta lite nella notte, poco prima dell'1, in via Zanardelli a Gardone Val Trompia. Al culmine della discussione, uno dei due uomini coinvolti avrebbe afferrato un coccio di bottiglia e ferito la persona con cui stava discutendo, un tunisino di circa 30 anni.
La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gardone, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Sono in corso le indagini per identificare l'aggressore.