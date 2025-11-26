Gardone Riviera rinuncia alla Bandiera arancione: esplode il caso

La decisione del Comune di Gardone Riviera di non rinnovare per il 2025 l’adesione all’Associazione Paesi Bandiera arancione – marchio di qualità che il Touring Club Italiano assegna ai piccoli borghi che si distinguono per la qualità dell’offerta turistico-ambientale – è approdata in Consiglio comunale tramite un’interrogazione della minoranza.

«L’adesione all’associazione, ottenuta nel 2010 – ha ricordato l’ex sindaco Andrea Cipani – ha rappresentato un’opportunità strategica per l’immagine turistica di Gardone nel contesto nazionale e internazionale. La scelta di non rinnovare l’adesione potrebbe incidere negativamente sulla partecipazione del nostro Comune alle iniziative dell’associazione e sulla percezione esterna di Gardone quale destinazione di qualità certificata dal TCI. Quali sono le motivazioni del mancato rinnovo?».

La maggioranza: «Altre priorità»

La maggioranza, per voce dell’assessore Alessandro Cipani, ha spiegato di voler orientare le proprie energie verso «altre certificazioni considerate più strategiche e attuali, come I Borghi più belli d’Italia, la Bandiera blu e la Bandiera lilla, ritenute più coerenti con le priorità dell’Amministrazione. Intendiamo concentrarci su queste certificazioni. La Bandiera Arancione non è stata considerata prioritaria».

Non si tratterebbe quindi di un problema di costi, peraltro limitati, bensì di una scelta politica: la Bandiera arancione, oltre a comportare alcuni adempimenti burocratici, non viene ritenuta strategica per il successo turistico di Gardone Riviera.

Una posizione che non trova l’accordo dell’opposizione, secondo la quale la certificazione contribuisce alla reputazione del territorio: «I risultati ottenuti anche grazie alla Bandiera arancione – ha ribadito Andrea Cipani – sono confermati dai flussi turistici che negli ultimi anni sono aumentati. C’è chi sceglie di visitare una località anche in base a queste certificazioni».