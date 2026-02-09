Gardesana 45 bis: chiusure notturne nelle gallerie tra Tignale e Gargnano

Anas ha programmato chiusure notturne sulla strada statale 45 bis Gardesana Occidentale nel tratto compreso tra Tignale e Gargnano, comprese le gallerie d’Acli e Rainelli.

A comunicarlo è il Comune di Tignale, a seguito di una nota di Anas che annuncia nuovi interventi programmati lungo l’arteria, dopo quelli attuati nei giorni scorsi alla galleria Campione, nel tratto tra Punta Forbisicle e il territorio di Tremosine.

Ora si interviene più a sud, nelle gallerie tra Gargnano e il bivio per Tignale, dove la circolazione sarà interdetta dalle 23.30 di lunedì 9 alle 4 di martedì 10 febbraio e dalle 23.30 di martedì 10 alle 4 di mercoledì 11.

Durante queste fasce orarie, il traffico veicolare ordinario non sarà consentito. Resterà tuttavia garantito il transito ai mezzi di emergenza e di soccorso, assicurando la continuità dei servizi essenziali.

I Comuni interessati invitano cittadini e utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica, a programmare per tempo gli spostamenti notturni e a tenere conto delle limitazioni previste.